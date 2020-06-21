نور اللبنانية تحكي عن تجربتها مع ممارسة "اليوجا" في يومها العالمي: "فخورة بما تعلمته" (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:53 م
نور اللبنانية تمارس اليوجا
نور اللبنانية تمارس اليوجا
تحاول الفنانة نور اللبنانية الاستمتاع بوقتها حاليًا بعيدًا عن ضغوطات العمل، وذلك بعدما ظهرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في مجموعة صور لها أثناء ممارسة "اليوجا"، مثلما أعلنت خلال تعليقها على تلك الصور حيث قالت: "لقد كنت محاصرة قليلاً في جسدي مؤخرًا، كما لو كنت استخدمه بطريقة محدودة جدًا تجعلني أشعر بأنني عالقة. لذا، بدأت منذ أسبوعين في ممارسة اليوجا، وهو ما فتح لي فرحة حقيقية، بطريقة ممتعة! خاصة أنها سمحت لي بالتحرك بطرق كنت أتوق إليها ولكن لم أكن أعلم كيف أو حتى أنه كان ممكنًا.

واستكملت نور حديثها: "لطالما شعرت بأن الوقت متأخر جدًا" لبدء تعلم شيء جديد ، خاصة في الرياضات!، لذا فأنا فخورة جدًا بنفسي وما تعلمته ..  ابدأوا الآن فلم يفت الأوان أبدًا لبدء شيء جديد".

وشاركت الفنانة نور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال نشر 3 صور جديدة لها أثناء استمتاعها بأجواء الصيف في البحر مثلما ظهرت خلال الصور التي شاركت بها متابعيها مؤخرًا، وعلقت عليها قائلة: "استطيع أن أري بوضوح الآن"، في إشارة إلي استمتاعها بأجواء الصيف والبحر.

جدير بالذكر أن الفنانة نور تألقت خلال الفترة الماضية، وتحديدًا فى ماراثون دراما رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" من بوابة شخصية "علا" التي تزوجت محمد رمضان في نهاية أحداث المسلسل.

نور اللبنانية تحكي عن تجربتها مع ممارسة "اليوجا" في يومها العالمي: "فخورة بما تعلمته" (صور)
نور اللبنانية تحكي عن تجربتها مع ممارسة "اليوجا" في يومها العالمي: "فخورة بما تعلمته" (صور)
نور اللبنانية تحكي عن تجربتها مع ممارسة "اليوجا" في يومها العالمي: "فخورة بما تعلمته" (صور)
نور اللبنانية تحكي عن تجربتها مع ممارسة "اليوجا" في يومها العالمي: "فخورة بما تعلمته" (صور)

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