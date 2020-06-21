غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: طالب لجنة الدكتور طلعت يعاني من حساسية وليس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:49 م
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، بيانا حول حالة طالب لجنة معهد الدكتور طلعت بالحي الثامن بمدينة نصر، موضحة أنه أثناء دخول الطلاب مقر اللجنة اليوم الأحد، لأداء الامتحان، تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة أحدهم، مع استقرار في حالته العامة وعدم ظهور أعراض أخرى عليه في بداية وقت الامتحان، وقام الطبيب المختص باصطحابه إلى غرفة العزل المجهزة لأداء الامتحان منفردا بها، وبعد مرور نصف ساعة عانى الطالب من بعض الأعراض، مما اضطر القائمين على لجنة الامتحان إلي استدعاء سيارة إسعاف ونقله على الفور إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

وأضافت: فور وصول الطالب إلى المستشفى تم اتخاذ كافة الإجراءات والفحوصات اللازمة معه، واكتشف الأطباء أنه يعاني من أعراض حساسية الصدر ويصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وليست أعراض فيروس كورونا، كما أوضح والده أنه مريض بحساسية الصدر، وبناء على ذلك اتخذت إدارة المستشفى الإجراءات اللازمة، وطمأنت عائلة الطالب على صحته، وصرحت له بالذهاب إلى المنزل واستكمال الامتحانات بصورة طبيعية لكن ولي أمر الطالب طلب من القائمين على اللجنة السماح لابنه بتأجيل أدائه الامتحانات للدور الثاني، وتمت الموافقة على طلبه، مع التأكيد على حق الطالب في الحصول على الدرجة الكاملة للامتحان.

جدير بالذكر أنه قد تم تخصيص الأرقام: 01223343001 و01118825385 لغرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، من أجل التواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية
وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.

وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.

وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال. 

وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا. 

وطالب الشيخ علي خليل الطلاب، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.

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