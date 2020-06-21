الكشف عن نتائج فحوصات كورونا في بيراميدز

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أجري بيراميدز مسحة على جميع عناصر النادى خلال الأيام الماضية للكشف عليهم قبل العودة لاستئناف نشاط كرة القدم خلال الفترة المقبلة

 

كشف اهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق.

 

شدد هاني سعيد على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى بالأمس، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي. وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.

 

أضاف المدير الرياضي بأن الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي، على أن يستأنف فريق الكرة تدريباته مرة أخرى بداية من الخميس في ضوء نتيجة المسحة الثانية.

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