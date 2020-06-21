الصحة العراقية تسجل تراجعاً طفيفاً في إصابات ووفيات كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 87 حالة وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة أنها فحصت 10027 نموذجا خلال الـ24 ساعة الماضية، ظهر منها 1646 مصابا، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 30868 مصابا، كما بلغ عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس إلى 1100 حالة وفاة، لافتة إلى شفاء 724 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون عدد الذي شُفيوا 13935.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,975 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,775 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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