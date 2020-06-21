عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:20 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تدهورت حالة الفنانة رجاء الجداوي ووفقدت الوعي أثناء علاجها بمستشفى"أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك وفق تصريحات صحفية.

وتم وضع الفنانة رجاء الجداوي على أنبوبة حنجرية عقب فقدانها للوعي إثر تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد ظهرت نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي إيجابية وأكد مصدر مسئول من داخل مستشفى "ابو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية أن "الجداوي" حالتها الصحية متدهورة.

ولم تؤثر بلازما المتعافيين بالفنانة رجاء الجداوي بالسلب أو بالإيجاب حيث أن المسحات التي تم إجرائها عقبها ظهرت نتائجها إيجابية.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة منذ أسابيع عديدة بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقص الأكسجين في الدم.

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