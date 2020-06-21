الصحة السعودية تعلن السلوكيات المهمة عند الذهاب للمطاعم والحلاق

وأشار إلى أنه المهم جدا الحجز المسبق قبل الذهاب لكي نتلافى الانتظار مع أشخاص آخرين مما قد يؤدي لانتقال عدوى كورونا أثناء الانتظار، وفي حالة الانتظار يجب أن تكون هناك مسافات حتى لو شخصًا واحدًا.





وأضاف خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد، أنه في حالة الأعداد الكبيرة الأولى بالبعد عن الموقع وجدولة وقت لاحق أو الذهاب لمكان آخر أقل ازدحامًا، شدد على عدم المغامرة بالنفس والاصطفاف في تجمع كبير لا توجد به اشتراطات أو أمان كافٍ.





وتابع أن ارتداء الكمامة أمر مهم لك ولمن حولك فإذا كان من حولك لا يرتدون الكمامات احذر من الوجود في مثل هذه الأماكن، ونصح بأخذ المعقم قبل الذهاب لأنه قد لا يجد الماء والصابون في أي مكان، وأشار إلى أهمية مراقبة المكان مقدم الخدمة من حيث النظافة والتقيد بالاشتراطات الصحية والتي من أهمها ارتداء مقدم الخدمة للكمامة.





وعند الذهاب للمطاعم قال العبد العالي، إنه بشكل عام سنجد أن السلوكيات متشابهة، كالحجز المسبق والنظافة وتغطية الأنف والفم وترك المسافات والتأكد من أن مقدم الخدمة يتبع الاشتراطات.







