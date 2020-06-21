تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)

أكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، تعافى وخروج 18 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.





وقدم المتعافون من فيروس كورونا المستجد، الشكر لإداة المستشفى وأطقمها الطبية على رعايتهم واهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وتحملهم مخاطر التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.



قال مدير المستشفى قنا، إن الأطقم الطبية مازالت بالمستشفى تحقق نتائج طيبة مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تماثل 18 مريض جديد للشفاء وتم خروجهم من المستشفى اليوم الأحد، من بينهم عميد كلية و2 أطباء بشريين وحالة بالعناية المركزة.



وأوضح الديب، أن اجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قنا العام، وصل إلى 46 حالة خلال فترة لم تتجاوز 20 يوم من بداية تحويل المستشفى لحجر صحى، متمنيًا استمرار المستشفى فى تقديم نتائج طيبة، وداعيًا المولى عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المرضى.



وأشار الديب، إلى أن مستشفى قنا العام بكل العاملين فيه "أطقم طبية، اداريين، عمال"، فى خدمة أهالينا من أبناء قنا، وأن الجميع لا يتوانى عن خدمة المرضى محاولين بذل كل ما لديهم من جهد، حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.