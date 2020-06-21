تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:14 م
المتعافين
المتعافين
أكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، تعافى وخروج 18 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.

وقدم المتعافون من فيروس كورونا المستجد، الشكر لإداة المستشفى وأطقمها الطبية على رعايتهم واهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وتحملهم مخاطر التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

قال مدير المستشفى قنا، إن الأطقم الطبية مازالت بالمستشفى تحقق نتائج طيبة مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تماثل 18 مريض جديد للشفاء وتم خروجهم من المستشفى اليوم الأحد، من بينهم عميد كلية و2 أطباء بشريين وحالة بالعناية المركزة.

وأوضح الديب، أن اجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قنا العام، وصل إلى 46 حالة خلال فترة لم تتجاوز 20 يوم من بداية تحويل المستشفى لحجر صحى، متمنيًا استمرار المستشفى فى تقديم نتائج طيبة، وداعيًا المولى عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المرضى.

وأشار الديب، إلى أن مستشفى قنا العام بكل العاملين فيه "أطقم طبية، اداريين، عمال"، فى خدمة أهالينا من أبناء قنا، وأن الجميع لا يتوانى عن خدمة المرضى محاولين بذل كل ما لديهم من جهد، حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)
تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)
تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)
تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)
تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)
تعافي وخروج 18 حالة كورونا من مستشفى قنا العام (صور)

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