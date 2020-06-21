تفاصيل عرض الأهلي لضم طاهر محمد طاهر

يسعى مجلس إداة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لحسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام الأهلي بعرض 20 مليون جنيه على إدارة المقاولون العرب، بالاضافة إلى إعارة أحد لاعبيه لصفوف ذئاب الجبل، مع وضع بند بالحصول على 20% من قيمة بيع اللاعب خارج مصر.

ويشترط المقاولون العرب الحصول على 45 مليون جنيه مع استعارة أحد نجوم القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

يذكر أن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أكد رغبته في استعارة ثنائي الأهلي أحمد ياسر ريان وحسين السيد في الموسم المقبل كشرطاً للاستغناء عن خدمات طاهر.

ولاتزال حتى الآن المفاوضات مستمرة بين إدارة الناديين من أجل حسم الأهلي الصفقة وتقريب وجهات النظر والاتفاق بشكل نهائي على ارتداء طاهر القميص الأحمر.