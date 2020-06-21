صحيفة: دبي حققت نجاحاً ملحوظاً شهد له الجميع في مكافحة وباء كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، إنه بفضل توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته المستمرة لاستراتيجية مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، حققت دبي نجاحاً ملحوظاً شهد له الجميع، في تحقيق تقدم واضح بمحاصرة وباء كورونا في أضيق الأطر الممكنة.
وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن هذه الجائحة التي ما زالت تهدد كبريات دول العالم وتنخر اقتصاداتها، وتقتل عشرات الآلاف من أبنائها، فإن استراتيجية دبي نجحت في محاصرته، والحد من خطورته وتفشيه.

وتابعت: وإنعكس هذا بوضوح في زيادة معدلات الشفاء والتعافي من المرض، وتراجع أعداد حالات الإصابة المكتشفة والمؤكدة، وكذلك انخفاض أعداد مراجعي مستشفيات الإمارة ممن تظهر عليهم أعراض المرض، وها هي الحياة في مختلف القطاعات تعود من جديد لمسيرتها الطبيعية، مع الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الصحية والاحترازية.

وأوضحت أن هذا التقدم المبشّر هو ثمرة توجيهات القيادة الرشيدة، وإشرافها المباشر على التنفيذ والالتزام وتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص والتزام أفراد المجتمع وتعاونهم والتحرك السريع والأسلوب المتميز، الذي بادرت دبي لاتباعه في مواجهة واحدة من أصعب الأزمات، التي اجتاحت العالم في تاريخه الحديث.

وأشارت إلى أنه غني عن القول، إن تشجيع القيادة الرشيدة الدائم لمختلف فرق العمل، ضمن جميع التخصصات، شكّل قوة دفع إيجابية هائلة حفّزت الجميع على مواصلة الليل بالنهار، والسهر على إيجاد الحلول، التي يمكن من خلالها محاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

واختتمت بالقول: إن "تخفيف القيود وعودة العمل والأنشطة الاقتصادية تطورات إيجابية مهمة لم تكن لتتحقق لولا توجيهات القيادة، والتزام المجتمع وتعاون جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وهذه الإيجابيات ينبغي عدم التفريط بها خلال المرحلة المقبلة، تجنباً لحدوث أي انتكاسة".

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