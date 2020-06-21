برلماني: إصابة طالب أو معلم بكورونا أمر طبيعي (فيديو)
الأحد 21/يونيو/2020 - 05:00 م
رقية جمال
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرار إجراء امتحانات الثانوية العامة كان صعبا على الحكومة؛ لكنه كان ضروريا لكونه يؤهل للتعليم الجامعي، ولا يمكن انتقال الطلاب للجامعة دون قياس قدرات الطلاب بشكل حقيقي، وإجراء بحث لم يكن مجدي.
ووجه "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، الشكر لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية وكافة المحافظات على الاستعداد الجيد لإجراء امتحانات الثانوية العامة، والمتابعة عن كثيب بأول أيام الامتحانات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن استبعاد مدرسة من لجنة السيدة زينب لإصابتها بكورونا، شيء طيب جدًا لكونها تم اكتشاف إصابتها سريعًا وعزلها، معقبًا: "إصابة طالب أو معلم أو ولي أمر بكورونا أمر طبيعي، ولكن إجراءات التباعد واستخدام الكمامات والتهوية الجيدة للفصول يخلق جو ملائم لإجراء الامتحانات"، مناشدًا أي طالب يشعر بأي أعراض لكورونا أو غيره أن يتقدم بطلب لتأجيل الامتحان حتى لا تمثل الامتحانات ضغط عليه، ولمنع نقل العدوى لباقي الطلاب.
وطالب الطلاب، بعدم الزحام امام اللجان، وعدم المراجعة عقب الامتحان لمنع التكدس وانتشار العدوى.
انطلاق ماراثون الثانوية العامة
بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.
المسافات الآمنة
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.
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