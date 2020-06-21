برلماني: إصابة طالب أو معلم بكورونا أمر طبيعي (فيديو)

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرار إجراء امتحانات الثانوية العامة كان صعبا على الحكومة؛ لكنه كان ضروريا لكونه يؤهل للتعليم الجامعي، ولا يمكن انتقال الطلاب للجامعة دون قياس قدرات الطلاب بشكل حقيقي، وإجراء بحث لم يكن مجدي.





ووجه "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، الشكر لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية وكافة المحافظات على الاستعداد الجيد لإجراء امتحانات الثانوية العامة، والمتابعة عن كثيب بأول أيام الامتحانات.





وتابع عضو مجلس النواب، أن استبعاد مدرسة من لجنة السيدة زينب لإصابتها بكورونا، شيء طيب جدًا لكونها تم اكتشاف إصابتها سريعًا وعزلها، معقبًا: "إصابة طالب أو معلم أو ولي أمر بكورونا أمر طبيعي، ولكن إجراءات التباعد واستخدام الكمامات والتهوية الجيدة للفصول يخلق جو ملائم لإجراء الامتحانات"، مناشدًا أي طالب يشعر بأي أعراض لكورونا أو غيره أن يتقدم بطلب لتأجيل الامتحان حتى لا تمثل الامتحانات ضغط عليه، ولمنع نقل العدوى لباقي الطلاب.





وطالب الطلاب، بعدم الزحام امام اللجان، وعدم المراجعة عقب الامتحان لمنع التكدس وانتشار العدوى.











