تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي عبدالناصر إسماعيل، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.





وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق، تجديد حبس عبدالناصر إسماعيل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية.





وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "عبدالناصر" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.





واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.





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