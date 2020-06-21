طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
صينية الدجاج بالبطاطس

مقادير صينية الدجاج بالبطاطس
- قطع من الدجاج
- 2 حبة من البطاطس 
ملعقة صغيرة من الملح
- 1/4 مبعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- 1/2 معلقة من البهارات المشكلة
- 6 فصوص من الثوم
- 3 ملاعق من زيت الزيتون 
- معلقة كبيرة من الزبدة 
- 2 ملعقة من عصير الليمون
- 1/2 معبقة صغيرة من الكمون 

طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس
اخلطي البطاطس مع الزبدة وتبلي بالملح وضعيها في صينية الفرن.
تبلي الدجاج بالملح والفلفل والبهارات وزيت الزيتون وعصير الليمون والكمون الحب جيداً.
ضعي الدجاج في الصينية فوق البطاطس.
وزعي الثوم بين الدجاج والبطاطس وأضيفي ربع كوب ماء ساخن للصينية.
غطي الصينية بورق القصدير وأدخليها الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم ازيلي ورق القصدير وخففي حرارة الفرن إلى 190 واتركيه لمدة ساعة حتى ينضج تماماً.
قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الأرز حسب الرغبة.

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