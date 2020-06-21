بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

بأوامر خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت الحكومة ومؤسسات الدولة عدة تحركات من أجل توفير الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ذلك الوباء الذي سيطر على دول العالم الأشهر الأخيرة.





وفيما يلي ترصد بوابة الفجر أبرز التحركات التي اتخذتها مؤسسات الدولة من أجل توفير العلاج اللازم الذي يساعد في تقليل خطورة الفيروس بأجسادهم:





- هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة مستمرة، لتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حسب ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





- هيئة الدواء المصرية وفرت الأدوية الخاصة ببروتوكول العزل المنزلي لفيروس كورونا، لافتًا إلى الكميات التي تم توريدها للسوق المحلي خلال الفترة من 8-17 يونيو2020 والتي تم ضخها من الشركات المنتجة وفي مختلف مراحل التوزيع حاليًا، والتي وصلت إلى 982،568 عبوة أزيثرومايسين أقراص، و474،401 زجاجة أزيثرومايسين شراب، و2،800،781 عبوة باراسيتامول أقراص، و650،000 زجاجة باراسيتامول شراب، و1،008،700 شريط زنك أقراص، و1،228،442 عبوة فيتامين سي أقراص، و95،000 عبوة فيتامين سي-زنك أقراص.





- استيراد كميات من المواد الخام الدوائية خلال الفترة من 8-17 يونيو2020 للحفاظ على المخزون الآمن منها، والتي تضمنت 45 مليون شريط باراسيتامول، و786 ألف علبة أزيثرومايسين، و5 ملايين شريط فيتامين سي، و7 ملايين شريط زنك.





- الشركة المصرية لتجارة الأدوية قررت إضافة فترة عمل مسائية في 5 فروع صيدليات لمواجهة الإقبال المتزايد عليها لصرف أدوية فيروس كورونا.





- في الفترة الأخيرة، تم ضخ كميات من أدوية المناعة والمضادات الحيوية في الصيدليات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.





وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.



