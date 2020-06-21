بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين 22/6/2020





كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين الموافق 22/6/2020، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 4 درجات لتسجل القاهرة حوالي 36 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، في البيان، أن يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري.





وعن حالة الطقس في السواحل الشمالية، قالت الأرصاد الجوية إنه يسودها طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مشيرة أن شمال وجنوب الصعيد يسودهما طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن حالة الطقس في الليل، أوضحت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، أكدت الأرصاد الجوية أن الحرارة تنخفض وتصل العظمى بالقاهرة لـ36 درجةن بينما تسجل الصغرى 22 درجة.





ودرجات الحرارة في الإسكندرية تسجل العظمى 29 والصغرى تسجل 20 درجة، بينما درجات الحرارة في مطروح تصل العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.



