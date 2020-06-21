رئيس الوزراء البريطاني يعلق على هجوم ريدينج

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:25 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعلمت الدرس من الهجوم الذي وقع في مدينة ريدينج، وستقوم بالإجراءات الضرورية.

 

وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن حادث الطعن في ريدينج عملًا إرهابيًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وأكدت الشرطة البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في حادث ريدينج.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بوقوع عمليات طعن في منطقة شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينج.

 

وقالت الشرطة البريطانية، إنها تتعامل مع حادث خطير في حديقة بمدينة ريدينج، بينما أغلقت المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

 

وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه، وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن.

 

ودعا مجلس مدينة ريدينغ السكان إلى لابتعاد عن المنطقة التي شهدت حوادث طعن.

 

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هجوم ريدينج رئيس الوزراء البريطاني جونسون بريطانيا

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