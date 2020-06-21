حبس 3 أشخاص لقتلهم موظفا داخل شقته في الطالبية

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ٣ متهمين لقتل موظف داخل شقته بالطالبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.





وكشفت التحقيقات، تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من أحد الأشخاص مفادها العثور على جثة "نجل عمه" موظف، داخل الشقة سكنه بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص "عامل بمقهى، سائق "توك توك"، بائع دواجن، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا" واختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهم بمكان إختبائهم بشقة مستأجرة بمنطقة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول العامرية، وبحوزتهم "مبلغ مالى 14،660جنيه، هاتف محمول، 2 جهاز باور بنك" خاصين بالمجنى عليه، بمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم للواقعة وقرروا بسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجنى عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق وإعتيادهم التردد عليه بالشقة محل الواقعة ونظرًا لتراكم الديون أقساط مركبة "توك توك" على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه.





وأضاف المتهمون بقيامهم بالتوجه للشقة محل الواقعة وتعدى عليه المتهمان الثانى والثالث بسكين فأصابوه بطعنات متفرقة أودت بحياته وإستولوا على "مبلغ 19 ألف جنيه، هاتفين محمول - 2 جهاز باور بنك"، وهربوا وتخلصوا من السكين وأحد الهاتفين بإلقائهما بمياه أحد المصارف المائية ثم توجهوا لمدينة الإسكندرية للإختباء بها وأنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه خلال فترة هروبهم.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.









كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.





أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.





وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.





وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.









كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.









وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.















