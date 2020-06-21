داخل مصنع غير مرخص.. العثور على 100 ألف كمامة مجهولة المصدر بالبدرشين

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
داهم ضباط مباحث الجيزة، مصنع كمامات غير مرخص، بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وعثر بداخله على 100 ألف قمامة قماش، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات وتحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين مفادها قيام مهندس زراعي، مدرس، مقيمان بدائرة المركز، باتخاذ مسكن الأول مصنع لإنتاج وتصنيع كمامات القماش من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بالأسواق مستغلين الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبطهما، وبالتفتيش تم ضبط 100 ألف كمامة قماش منتج نهائي، كمية من المعدات ومستلزمات الإنتاج، وتحفظت القوات على المضبوطات، وإقتادت المتهمين إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بممارسة نشاطهما غير المشروع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط 30 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل شقة مستخدمة كـ "مصنع غير كرخص" بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من طالب، ربة منزل، بإتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

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كمامات مجهولة المصدر الفجر البدرشين

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