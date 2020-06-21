حبس صاحب جراج ونجله لاتجارهما في المخدرات بأكتوبر

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس صاحب جراج ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما ٣ كيلو من مخدر الأفيون المخدر. 

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال عينىة منها إلى المعمل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، وبحوزتهما 3،200 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) تخصصا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأفيون وزنت 3،200 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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حبس تجار مخدرات بوابة الفجر الفجر افيون

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