الشرطة البريطانية تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الطعن في ريدينج

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:41 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن حادث الطعن في ريدينج عملًا إرهابيًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وأشارت الشرطة البريطانية، إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في حادث ريدينج.


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بوقوع عمليات طعن في منطقة شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينج.

 

وقالت الشرطة البريطانية، إنها تتعامل مع حادث خطير في حديقة بمدينة ريدينج، بينما أغلقت المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

 

وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه، وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن.

 

ودعا مجلس مدينة ريدينغ السكان إلى لابتعاد عن المنطقة التي شهدت حوادث طعن.

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