ثالث يوم أحد من شهر يونيو.. كل ما تريد معرفته عن عيد الأب

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:32 م
أب وأطفاله
أب وأطفاله
أحمد القاسم
ثالث يوم أحد من شهر يونيو.. يوم يحتفل به العالم بـ"عيد الأب"، وقد يكون غير معروف لدى الجميع إلا أنه موجود بالفعل لكنه لم يذع شهرته مثل عيد الأم الذي يجسد مناسبة خاصة لكافة البشر حول العالم.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات حول عيد الأب وأسرار ذلك اليوم الذي يحتفل به العالم في ثالث يوم أحد من شهر يونيومن كل عام:

- هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

- يحتفل يه العالم في ثالث يوم أحد من شهر يونيو الذي يوافق هذا العام 21 يونيو، على الرغم من اختلاف موعد الاحتفال من دولة إلى آخرى.

- فى البلدان التى يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ عيد الأب كان منذ القرون الوسطى فى الـ 19من مارس من كل عام حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، فيما تبنت بلدان أخرى غير أمريكا اللاتينية الاحتفال به فى ثالث يوم أحد من شهر يونيو من كل عام، بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من شهر سبتمبر.

- وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هى سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية فى يوم الأم، وأرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب.

- وبالفعل تم تطبيق طلب هى سونورا لويس سمارت في 19 يونيو عام 1910م، والذى كان يوافق حينها ثالث أحد من يونيو، ومن هنا بدأت أغلب الدول اعتبار يوم الأحد الثالث من شهر يونيو في كل عام عيدا للأب.

- احتفل به عدد من المشاهير اليوم الأحد على رأسهم اللبنانية جيسي عبدو، والمطربة اللبنانية إليسا، كما أتاح محرك البحث جوجل لمستخدميه بتصميم كروت المعايدة بأنفسهم عن طريق كتابة العبارات وإضافة الرسومات والقلوب وغيرها من الأشكال الطريفة لتصميم كارت خاصة لتهنئة الآباء بيومهم العالمى.

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