العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 21/يونيو/2020 - 12:26 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة منذ نصف ساعة عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل منذ يوم تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب" منذ ساعتين و 33 دقيقة مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها منذ حوالي 3 ساعات من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟ منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو) منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا منذ ساعتين هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة منذ يوم أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك منذ ساعة بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري منذ حوالي 13 ساعة وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو) منذ يوم فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي منذ حوالي 11 ساعة أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا منذ ساعة و نصف