بعد اكتشاف حالة.. ثاني حالة اشتباه بـ كورونا في مدرسة المنيرة (صور)

شهدت مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، وجود معلمة مشبته فيها بإصابتها بفيروس كورونا، بعد ظهور مؤشرات الإصابة عليها نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة، بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم.





وأثارت المُعلمة حالة من الفوضى بين أولياء الأمور، خوفًا على حياة أبنائهم، حيث قام مسئولو اللجنة بمنعها من الدخول وإجبارها على المغادرة في الحال.





وفي أثناء وجود المُعلمة أمام اللجان، رصد عدسة "الفجر" تكدس أعداد كبيرة من أولياء الأمور وأبنائهم الطلبة بمحيط المدرسة، غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية والإحترازية، التي أقرتها الدولة، من إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.





وقد يشكل هذا التزاحم كارثة كبيرة في حالة مخالطة أي ولي أمر أو طالبة للمعُلمة المشتبه فيها بإصابتها بالفيروس، وسينتقل سريعًا بين الأهالي، ومن المحتمل أن تقع كارثة جديدة في ارتفاع عدد المصابين بهذا الوباء العالمي.



