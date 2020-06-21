تطبيق الإجراءات الوقائية على محافظ بني سويف خلال تفقده لجان الثانوية الأزهرية (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
خضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد خلال تفقد عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة، والتي بدأت صباح اليوم الأحد للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الإمتحانات حيث يؤدي الامتحان 2855 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ، على سير الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتشديد على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة للجان، والتواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات التي تجري في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشاد الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الادرارة المركزية للمنطقة الأزهرية بدعم المحافظ لتسهيل وتنفيذ خطة المنطقة لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تم التنسيق مع الجهات بالمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الادرارة المركزية للمنطقة الأزهرية إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير الزائرات الصحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف أنه تم تحديد عدد الطلاب في كل لجنة بواقع 12 طالبا بكل لجنة امتحانية، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي الآمن داخل اللجان، فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان، بالإضافة إلى تعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أى تكدس أمام المعاهد، وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل مقار المعاهد الأزهرية وخارجها، وتوفير التأمين اللازم لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة.
تطبيق الإجراءات الوقائية على محافظ بني سويف خلال تفقده لجان الثانوية الأزهرية (صور)
تطبيق الإجراءات الوقائية على محافظ بني سويف خلال تفقده لجان الثانوية الأزهرية (صور)
تطبيق الإجراءات الوقائية على محافظ بني سويف خلال تفقده لجان الثانوية الأزهرية (صور)
تطبيق الإجراءات الوقائية على محافظ بني سويف خلال تفقده لجان الثانوية الأزهرية (صور)

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