تعرف على طريقة إرسال شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود الجلاد
نشرت الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر، طريقة استقبال شكاوى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]، أو واتسآب رقم ٠١٠٠٢٠٧٧٩٩٥، أو فاكس رقم: ٠٢٢٥٩٢٥٤٣٧

وأوضح وكيل الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، أنه لن يُلتف إلى الرسائل غير الموضح بها بيانات الراسل، مع ضمان سرية هذه البيانات.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية
وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.

وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.

وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال. 

وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا. 

وطالب الشيخ علي خليل الطلاب، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.

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