نتنياهو: كل التوقعات بالنسبة لكورونا سيئة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كل التوقعات بالنسبة لفيروس كورونا سيئة والاستمرار بتجاهل الكمامات سيؤدي إلى عودة الاغلاق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين جنوده إلى 66 حالة.

وقد قالت هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي، معنية بجمع المعلومات عن جائحة كورونا، إن "إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عددا كبيرا من الناس ضحيتها".

وشدد مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تقريره الجديد، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بغية للحد من انتشار العدوى، محذراً من أن "الفشل في تحقيق هذا الهدف يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى".

ولفت التقرير إلى أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة، مؤكدا على أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد شهد ارتفاعا مستمرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء.