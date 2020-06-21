محافظ القاهرة يطمئن أولياء أمور الثانوية العامة: اتخذنا الإجراءات الاحترازية

طمأن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الصحية على مستوى جميع المدارس بالمحافظة، من بداية البوابة وحتى الفصل، والتعقيم والتطهير قبل وبعد اللجان.





وأكد خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، على هامش جولة تفقدية بحي الأسمرات؛ لمتابعة سير لجان الثانوية العامة، اليوم السبت، أن هناك أطقم طبية متواجدة بكل مدرسة خلال الامتحانات، وجميع الاجراءات تم اتخاذها قبل فترة مسبقة.





وتابع محافظ القاهرة، أنه قام بتفقد عدد من المدارس بصحبة رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم للاطمئنان على انتظام الإجراءات الصحية، وتم التأكد من توافد الطلاب على المدارس، وهناك اطمئنان تام لدى الطلاب لما شاهدوه من اجراءات صحية بالمدارس.



