محافظ القاهرة يطمئن أولياء أمور الثانوية العامة: اتخذنا الإجراءات الاحترازية
الأحد 21/يونيو/2020 - 11:03 ص
رقية جمال
طمأن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الصحية على مستوى جميع المدارس بالمحافظة، من بداية البوابة وحتى الفصل، والتعقيم والتطهير قبل وبعد اللجان.
وأكد خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، على هامش جولة تفقدية بحي الأسمرات؛ لمتابعة سير لجان الثانوية العامة، اليوم السبت، أن هناك أطقم طبية متواجدة بكل مدرسة خلال الامتحانات، وجميع الاجراءات تم اتخاذها قبل فترة مسبقة.
وتابع محافظ القاهرة، أنه قام بتفقد عدد من المدارس بصحبة رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم للاطمئنان على انتظام الإجراءات الصحية، وتم التأكد من توافد الطلاب على المدارس، وهناك اطمئنان تام لدى الطلاب لما شاهدوه من اجراءات صحية بالمدارس.
انطلاق ماراثون الثانوية العامة
هذا، وانطلق ماراثون الثانوية العامة، منذ قليل، بعد أن بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة استقبال الطلاب، اليوم الأحد، وفتحت أبوابها للطلاب من الثامنة صباحا.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب.
ملايين الكمامات وآلاف أجهزة الكشف
ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير نحو 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.
المسافات الآمنة
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
وعن موعد دخول الطلاب اللجان قال الوزير: سيدخل الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، وقد قامت الوزارة باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، وأضاف الوزير في فيديو بثه على صفحته الشخصية أنه يتقدم بالشكر لوزارة الداخلية والمحافظين ووزارة الصحة لأنهم تعاونوا مع وزارة التربية والتعليم في عمليات التعقيم.
رسالة من الوزير
وأضاف "شوقي"، أنه سيتم الكشف الحراري على الطلاب غدا ثم يحصلون على الكمامة ومطهر التعقيم، موضحا أن كل ذلك سيبدأ من الثامنة صباحًا، مشيرا إلى أنه سوف توجد لجان في الهواء الطلق وبينها مسافات حفاظا على التباعد، وقال الوزير في نهاية تصريحه الذي بثه فيديو على صفحته الرسمية للطلاب: "ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا".
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