السياحة في يومين.. مصر تحصل على "ختم أمان السفر".. وشرم الشيخ تستقبل 35 مراسلا أجنبيا

خلال البومين الماضيين شهد قطاع السياحة المصرية عدة بشريات زفتها إلينا وزارة السياحة والآثار، حيث أثمرت الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية عن حصول مصر على "ختم أمان السفر"، وهو ما ينبئ بموسم سياحي واعد بعد مرور أزمة كورونا.





وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار: إن القرار الصادر أمس من المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تماما ويعكس مدى التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية.

وأضاف في رسالة موجهة للعالم: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".





وجاء ذلك خلال اللقاء المنعقد بينه وبين السيدة جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، عبر الفيديو كونفرانس، والتي أعلنت منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel، بعدما اعتمد المجلس ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.





وهنأت جلوريا الدكتور خالد العناني علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، ومعربة عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة الي أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.





35 مراسلًا عالميًا في شرم الشيخ





وكانت مصر قد أعلنت في مؤتمر صحفي ثلاثي لوزير السياحة والآثار ووزير الإعلام ووزير الطيران عن استئناف استقبال السياحة الخارجية بشكل مرحلي وذلك في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينة الغردقة.





واصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار 35 مراسلًا لوكالات أنبياء عالمية ودولة وعربية، لإطلاعهم على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.





وتفقد الوزير فنادق مدينة الغردقة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة، وهي تلك الإجراءات التي تبدأ منذ دخول الضيف من باب الفندق بما في ذلك تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، وكذلك العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.





متحف شرم الشيخ





كما تفقد الوزير متحف شرم الشيخ وهو المقرر افتتاحه خلال الشهرين القادمين لمتابعة مستجدات سير الأعمال به، واطلاع المراسلين علي القطع الاثرية التي سيتم عرضها بالمتحف، حيث شاهدوا القاعات المختلفة للمتحف وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي؛ وأكد الوزير على قيام المتحف بتطبيق اجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة قبيل افتتاحه، وذلك لاستقبال زائريه.





وأعرب المراسلين وممثلي وكالات الانباء المحلية والعربية والإعلامية عن انبهارهم بالمتحف، وأنه سيساهم في تشجيع السياحة الثقافية في مدينة شرم الشيخ عند استئناف الحركة السياحية بمحافظة جنوب سيناء اعتبارا من أول يوليو حيث سيتمتع الزائرين بجو مصر الرائع حيث البحر والشمس الدافئ وبالتعرف علي حضارتها العريقة.





ومن ناحيته قال العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية إنه تم الانتهاء من 98% من أعمال المشروع، حيث يضم المتحف 6 قاعات للعرض ومبنى اداري، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات (Food Court)، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.





تفقد أحد مراكز الغوص





وعلى هامش الزيارة حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار علي تفقد أحد مراكز الغوص لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة، واطلاع مراسلي وكالات الانباء المحلية والعربية والعالمية عليها لنقل هذه الصورة لدولهم، حيث أن رياضة الغوص احد الرياضات والانشطة المفضلة لدي السائحين.





والإجراءات تبدأ منذ بداية دخول السائح الي المركز وكتابة بياناته بقلم لكل زائر يستخدم مرة واحدة، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الادوات قبل اعطائها للسائح وبعد استخدامه لها.





والسائح إذا كان مقيم في الفندق الموجود به مركز الغوص وسيقوم باستخدام الأدوات أكثر من مرة سيتم تخصيص صندوق له لتخزين الأدوات لاستخدامها حتي انتهاء فترة إقامته على أن يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم في كل مرة قبل وبعد الاستخدام، وإذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصه به فيخصص له المركز صندوق لها ويقوم المركز بتعقيم هذه الادوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.



