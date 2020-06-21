عاجل.. بشرى سارة لطلاب الثانوية الأزهرية

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر: إن المعاهد الدينية هذا العام ستأخذ في اعتبارها مراعاة درجات الرأفة في تصحيح أوراق الامتحان.





وأوضح خلال جولته في معاهد العبور، اليوم الأحد، أن الهواتف ممنوعة داخل اللجان، وهذا الأمر معمول به قبل أزمة كورونا، لكن هناك تشديدات بعدم اصطحابه هذه الفترة، خاصة أنه قد يكون مصدرًا لنقل العدوى.





انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.





وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.





وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.





التهاون مرفوض

وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا.



