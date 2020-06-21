فيديوجراف.. مشاهد صادمة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
بدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الثانوية لعام 2020، لينتهي في الواحدة ظهرًا.


وتستعرض "الفجر"، في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المشاهد أمام اللجان قبل انطلاق أول أيام الامتحانات، حيث سادت العشوائية والزحام أمام معظم اللجان.


-عدم التزام أولياء الأمور وتواجدهم أمام اللجان بشكل كارثي


-عدم التزام المسئولين بتعليمات وزارة التعليم فيما يخص إجراءات الوقاية


-تجاهل أولياء الأمور ارتداء الكمامات في محيط اللجان


-عدم التزام المدارس بغلق اللجان بعد التاسعة والنصف وعدم الجدية في ذلك


- غياب النظام بين جميع الأفراد من الطلاب والمراقبين ومسئولي اللجان





انطلاق ماراثون الثانوية العامة 
بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة. 


وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 


ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم. 


المسافات الآمنة 
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 


وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 


وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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