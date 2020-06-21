جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره فريق إيفرتون اليوم الأحد 21 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. 

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب البريميرليج هذا الموسم. 

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :- 

1- ليفربول 82 نقطة. 
2- مانشستر سيتي 60 نقطة. 
3- ليستر سيتي 54 نقطة. 
4- تشيلسي 48 نقطة. 
5- مانشستر يونايتد 46 نقطة. 
6- ولفرهامبتون 46 نقطة. 
7- شيفيلد يونايتد 44 نقطة. 
8- توتنهام هوتسبير 42 نقطة. 
9- كريستال بالاس 42 نقطة. 
10- أرسنال 40 نقطة. 
11- بيرنلي 39 نقطة. 
12- ايفرتون 37 نقطة. 
13- ساوثهامبتون 37 نقطة.  
14- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة. 
15- برايتون 32 نقطة. 
16- واتفورد 28 نقطة. 
17- وست هام 27 نقطة. 
18- بورنموث 27 نقطة. 
19- أستون فيلا 26 نقطة.  
20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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