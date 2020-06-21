اليوم.. صرف 800 مليون جنيه منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

تبدأ اليوم الأحد، مديريات القوى العاملة ولمدة 5 أيام، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد،





وتقدر المنحة بـ500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهى صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.





تعرف على موعد وصول جثمان المصري المتوفي بالأردن





وكشفت وزار القوى العاملة، عن موعد وصول جثمان المصري المتوفي، بالعاصمة الأردنية عمان، مساء الخميس الماضي.





وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن جثمان المواطن المصري صابرين بدري أحمد مهران، يصل بعد عصر اليوم إلى مطار القاهرة الدولي على مصر للطيران القادمة من العاصمة الأردنية.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي بعمان يقوم بمتابعة مستحقات المواطن المتوفي مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري صابرين بدرى أحمد مهران، المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية ومتابعة مستحقاته وراتب التقاعد للورثة.





وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، مؤكدا أن جميع حقوقه محفوظة.





وفي سياق آخر، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من القنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن مقتل شاب مصري، يدعى أحمد سعيد محمد الطاهرة، من الشرقية.





ويتابع "سعفان" مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، حادث مقتل الشاب المصري أحمد سعيد محمد الطاهرة من مواليد 1994 محافظة الشرقية مركز أبو حماد، ويعمل مندوب مبيعات؛ للوقوف على ملابسات الحادث، فضلا عن متابعة حقوقه العمالية طرف كفيله ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق التام مع القسم القنصلي.





وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، وليد عبد الرزاق، أشار فيه إلى أنه يتواصل مع القسم القنصلي لمعرفة تفاصيل الحادث، فضلا عن اسم الشركة التي يعمل بها لمتابعة مستحقات النظامية.





وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.





وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات دفن جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية.



