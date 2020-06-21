صور متداولة لزحام طلاب الثانوية وغياب الإجراءات الاحترازية أمام إحدى اللجان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور لتكدس كبير من قبل طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم أمام لجان الامتحانات في أول أيام مارثون الثانوية.





ورصدت عدد من الصور، انتظارا أولياء الأمور لأبنائهم، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة بمنع التكدس والازدحام على أبواب اللجان، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وتسبب هذا التكدس، في عرقلة حركة السير والمرور، والازدحام الشديد، بمحيط عدد من اللجان، قبل بدء سير امتحانات الثانوية العامة 2020.



