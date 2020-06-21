وزارة التخطيط : تخصيص استثمارات بقيمة 34 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري العام المالي القادم

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


وصالت الحكومة دعمها للقطاع الزراعي باعتبارة أحد اهم القطاعات الاقتصادية لنمو الناتج المحلي وقامت برفع حجم الاستثمارات الموجه لهذا القطاع في العام المالي الجديد.



ومن جانبه أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة له يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والـمورّد الأساسي لـمدُخلات القطاع الصناعي الـمحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.


ولفتت السعيد إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح الـمجال للتوسّع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ للأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وخاصة تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.


ومن هذا المنطلق، وإدراكاً للأهمية القصوى لقطاع الزراعة، أكدت السعيد أن خطة عام 20/2021 تولي عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات الـمُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.


وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات عامة  قدرها حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 20/2021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 19/2020، بنسبة زيادة 2٪.

وأضافت السعيد أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 20/2021 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليار جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96٪.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 19/2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 20/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 20/2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 19/2020، مُسجّلاً معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 20/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 20/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام 19/2020، مُحققاً بذلك نسبة نمو 3.6٪، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 10٪ لتصل قيمتها إلي 2.6 – 2.7 مليار دولار في خطة عام 20/2021.

وأشار تقرير وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما حققه قطاع الزراعة بالفعل من تطور على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال تطوير آليات العمل، وأهمّها: استخدام  التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد المزارع على اختيار المحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد المرتفع، إلى جانب اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية واستصلاح الأراضي مثل استنباط سلالات مُوفّرة المياه، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، فضلًا عن توفير البنية التحتية في مناطق الاستصلاح الجديدة في توشكى وسيناء والوادي الجديد بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعات العضوية، والصوب الزراعية، لـ مضاعفة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عددٍ من السلع الزراعية، مثل الأرز والبطاطس.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التخطيط استثمارات قطاع الزراعة

أخبار تهمك

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مارسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 21 ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ يوم

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ ثلث ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

06:26 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟