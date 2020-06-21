تكثيف أمني بمحيط اللجان قبيل بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة في قنا

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة قنا، انتشارا كبيرًا للقوات الأمنية أمام وحول محيط اللجان، تزامنًا مع بدء أولى أيام مارثون الثانوية العامة.





وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، من أعمال النظافة، بمحيط وداخل مقار استراحات الملاحظين ولجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، ورفعت المعدات وعمال إدارات تحسين البيئة تجمعات القمامة والمخلفات، الحشائش الجافة بمحيط الأسوار الخارجية للمدارس، وبداخلها.





وقال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا: إنه يخضع لامتحانات هذا العام، قرابة 17 ألفا و821 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، خاصة وأنه تم التنسيق مع المستشار العسكري بالمحافظة، ومديرية أمن قنا، لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين المركز الرئيسي للتوزيع ومقرات اللجان، بالإضافة الى تأمين مقرات الاستراحات ومقر الكونترول.





وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بكافة الادارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان.





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أتع تم توزيع الطلاب على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة على 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





فيما أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان، وشدد على وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار التنسيق مع الوزارة لاستلام كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين (أجهزة الكشف الحراري – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانيات).





كما كلف وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب في كل لجنة من اللجان الرئيسية وتوفير سيارات اسعاف بالقرب من مقرات اللجان وأصدر المحافظ تعليماته لمسئولي الكهرباء باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مضيفا انه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة للمراقبين ورؤساء اللجان خلال فترة اقامتهم بالاستراحات.



