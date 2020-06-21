لا تنظروا للشمس مباشرة اليوم.. تحذير مهم من معهد البحوث

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
رصد فريق بحثي من المعهد القومي للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، ظاهرة كسوف الشمس التي تشهدها الكرة الأرضية، صباح اليوم الأحد، وذلك لتسجيلها باستخدام التليسكوب الشمسي بمقر المعهد بحلوان وعرضها للجمهور، كما يتم توفير عدد من النظارات الخاصة للهواة لاستخدامها في متابعة الكسوف في مقر المعهد بحلوان، بينما يتم نقل الحدث على الهواء مباشرة من خلال صفحه المعهد على الشبكة العنكبوتية. 
 
ورصد الكسوف من قبل فريق علمي من المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بمعهد الفلك، والدكتور أسامة رحومة، والدكتور محمد صميدة، والدكتورة ماجدة محب، والدكتور أحمد أبوالوفاء، أساتذة بالمعهد القومى للبحوث الفلكية. 

وحذر المعهد المواطنين من النظر الى الشمس مباشرةً خلال فترة الكسوف إلا من خلال نظارات خاصة، متمنيين لهم الاستمتاع بتلك الظاهرة الفلكية. 
 
ويشهد العالم كسوفا حلقيا للشمس اليوم الأحد 21 يونيــه 2020م، تزامنا مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام، حيث يرى هذا الكسوف في مصر والمنطقة العربية كسوف جزئيا. 
 
وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا الكسوف يرى ككسوف جزئي في مصر والمنطقة العربية، وسوف يري في مصر لمدة ساعتين تقريبًا، حيث تبدأ رؤيته في الساعة السادسة والدقيقة 24 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتكون ذروته في الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلي وعندها يغطي قرص القمر حوالي 46 % من كامل قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الثامنة والدقيقة 24. 
 
وأكد معهد الفلك، أن ظاهرة الكسوف الشمسي تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية القمرية إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد. 

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