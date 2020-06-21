"المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الحوادث

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في: 
1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

اقرأ أيضا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 21 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية مما يؤدي لانخفاض الرؤية.

طقس شديد الحرارة على السواحل الغربية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربًا، وطقس حار على السواحل الشرقية والرياح معتدلة

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة مثيرة للرمال والاتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية، ونشاط رياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربًا، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمي 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 38 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 30 درجة والصغرى 20 درجة.

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