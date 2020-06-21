الأهلي يجدد مفاوضاته مع طاهر محمد طاهر لتعويض رحيل رمضان

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:31 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
أمل الحلفاوي
لازالت المفاوضات بين النادي الأهلي والمقاولون العرب، سارية خلال الفترة الحالية، من أجل إتمام صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي الأهلي، في إتمام التعاقد مع طاهر محمد طاهر بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء مع نهاية الموسم القادم.

ويرغب النادي الأهلي في الحصول على طاهر محمد طاهر، في ظل الطلبات المالية الكبيرة من جانب هدرسفيلد من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

إدارة المقاولون العرب ومسئولو النادي الأهلي، لم يحددوا النسبة المتفق عليها حتي هذه اللحظة، في ظل وجود المفاوضات في بدايتها، إضافة إلى عدم الاتفاق حتي هذه اللحظة على الإعارة أو الحصول على اللاعب بشكل رسمي.

وأبدى عماد النحاس موافقة مبدئية على رحيل طاهر محمد طاهر للنادي الاهلي، لكنه طلب عدد من اللاعبين من أجل تعويض رحيل اللاعب للقلعة الحمراء.

طاهر محمد طاهر هذا الموسم شارك رفقة المقاولون العرب في 6 مباريات من أصل 23 مباراة، نجح في تسجيل هدف وحيد فقط.

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