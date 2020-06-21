إيمري يتوقع تفوق نيمار على ميسي ورونالدو

أكد أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيتجاوز الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في الأعوام القبلة.

وقال إيمري: "العام الذي قضيته مع نيمار كان رائعاً، تعلمت الكثير أثناء رؤية أدائه واستجابته في كل تدريب وفي المباريات.. نيمار يمتلك كرة القدم بداخله وأيضاً مفاتيح تشغيلها، أعتقد أن لديه فرصة سحب البساط من ميسي ورونالدو ليصبح أفضل لاعب في العالم، ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك".

وأضاف: "أفضل موهبة قمت بتدريبها هو نيمار فهو لديه كل الإمكانيات ليصبح لاعبًا فريدًا من نوعه إذا ركز في كرة القدم فقط وأفضل قائد هو إيفان راكيتيتش نجم برشلونة وأفضل شيء محفز في غرف خلع الملابس مشروب الكوكا".