عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي













تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عمر ناهز الـ 83 عامًا وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها إلى مستشفى العزل منذ 28 يومًا.وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، للوقوف على حقيقة الأمر، والذي نفى لنا كل هذه الأخبار مؤكدًا أنها مجرد شائعات مغرضة.وعن تطورات حالتها الصحية وعما إذا كانت قد شهدت تحسنًا أو استقرارًا، قال عزوز إن الفنانة رجاء الجداوي مازالت كما هي والوضع الصحي لها لم يشهد أي تطورات جديدة.كانت ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قد نشرت دعاءًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ترجو الله تعالى من خلاله شفاء والدتها بعد إصابتها بفيروس "كورونا".وقالت عبر حسابها: "لا حول ولا قوة لي إلا بك يا حنان يا منان يا قادر يا مجيب يا شافي يا الله يا رحيم يا سميع".وتوالت التعليقات التي تدعو الله تعالى بأن يخفف عن الفنانة القديرة ألمها وأن يشفيها ويديم عليها الصحة.كان مصدر مسئول بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، كشف أن نتيجة المسحة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي أمس ظهرت إيجابية ومازالت تعاني من فيروس "كورونا" المستجد داخل العناية المركزة.