تعليق صادم من هيثم عرابي على رحيل حسام عاشور من الأهلي









انتهت علاقة حسام عاشور قائد النادى الأهلى بالقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بالرحيل ،بعدما قرر مسؤولي المارد الأحمر عدم تجديد التعاقد مع اللاعب .





وقال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إنه تحدث كثيرا مع حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسام عاشور تسرع في قراره بشأن الرد على عرض مجلس إدارة النادي الأهلي وهناك أساطير في الأهلي تم التعامل معهم بهذا الشكل"



