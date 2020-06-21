العناني: مصر مستعدة لاستقبال السياحة أول يوليو (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:15 ص
خالد العناني
خالد العناني
داليا الحسين
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إنه تم اتخاذ عدة ضوابط في قطاع السياحة أشاد بها العالم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، خلال جولته في منتجع كليوباترا بشرم الشيخ، في الأول من يوليو مصر جاهزة لاستقبال السياحة من كل دول العالم

وتابع وزير السياحة أنه تم اتخذ قرار بعودة السياحة إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح كونهم الأقل إصابة في مصر.

ولفت إلى أن هناك لجان مشتركة مع العديد من الجهات المحلية والأجنبية لتقييم ترخيص الفنادق، مؤكدا أنه تم إيقاف ترخيص أحد الفنادق بعد حفلة جماعية بدون اتخاذ إجراءات احترازية.

وأوضح وزير الآثار، أنه لا يمكن المخاطرة بفتح الفنادق غير الجاهزة لاستقبال السياحة لأن السائح الذي سيصاب نتيجة عدم التزام الفندق بالضوابط سيرجع السبب لمصر وليس الفندق.

واستكمل أن بعض الفنادق استخدمت إجراءات احترازية أفضل مما هو مطلوب منها، ويوجد لجنة لمتابعة الإجراءات التي تطبقها الفنادق في الدول الخارجية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

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