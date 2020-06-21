نجم الأهلي يحسم مصير من الانتقال إلى الزمالك









يسعي حسام عاشور قائد النادى الأهلى لحسم موقفه من الاستمرار فى الملاعب أو اعتزال كرة القدم بعدما قام مسؤولي القلعة الحمراء بتوجيه الشكر للاعب والرحيل بنهاية الموسم الجاري.









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي السابق، أغلق ملف مفاوضاته مع نادي الزمالك نهائيًا، رافضًا الانتقال نادي ميت عقبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التراجع عن قرار إعتزاله مع النادي الأهلي.



