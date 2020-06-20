الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لضم نجم بيراميدز

السبت 20/يونيو/2020 - 11:59 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادى الزمالك تقدموا بعرض رسمي لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع المدافع عبدالله بكري، مدافع الفريق السماوي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن بكري يعد من المدافعين المميزين في الدوري المصري، رغم قلة مشاركاته مع بيراميدز خلال الموسم الجاري.

وتابع: "هناك اتجاه في الزمالك لاعارة أحمد رفعت بعد التعاقد مع أري بابل".


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