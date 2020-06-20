أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في جميع البنوك اليوم الأحد 21-6-2020

السبت 20/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر

سجل اسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرار في جميع البنوك مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 21-6-2020.


أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-6-2020:


وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع في البينك المركزي.

وبللغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع ونفس السعر سجله  سعر الدولار في بنكي : مصر و"الأهلى اليوناني".

 

 

كما سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، و 16.23جنيه للبيع في 8 بنوك هي : العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والمصرف المتحد و"الأهلى الكويتي " و"مصر إيران " و"المصري الخليجي " وعودة، في حين استقر سعر الدولار عند مستوى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع في بنك "كريدي اجريكول" .

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توقعات سعر الدولار الأمريكي :



 

وكانت بلومبرج، أكدت خلال تقرير لها هذا الأسبوع  أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ظل مستقر في الربع الأول من عام 2020، إلا أنه بسبب أزمة كورونا عاني من خسائر هي الأطول منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.



وأشارت بلومبرج، إلى أن الخسائر التى حققها الجنيه أمام الدولار خلال أزمة كورونا تعود إلى تعرض مصادر النقد الأجنبي لضغوط من اضطرابات التجارة الدولية و توقف حركة السياحة العالمية.

 

وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني خلال تقرير تم استعراضة في وكالة بلومبرج العالمية، أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 17 جنيه بنهاية 2020 وإلى 18 جنيه في نهاية 2021.

 

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