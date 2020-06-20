باسم مرسي على رادار الوداد المغربي

السبت 20/يونيو/2020 - 11:50 م
باسم مرسي
باسم مرسي
محمد جمال

يسعي باسم مرسي مهاجم نادى الزمالك السابق ولاعب الانتاج الحربي الحالي لاستعادة مستواه، وترددت أنباء حول رغبة الوداد البيضاوي المغربي فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال ميدو حزين، وكيل اللاعبين، إن باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية في الفترة المقبلة. 

وأكد ميدو حزين في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسى"

وتابع وكيل باسم مرسي: "باسم يمتلك عرض رسمي من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التي تنافس في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض".

وأتم: "باسم عقده سينتهي في الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".

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باسم مرسي الوداد البيضاوي الزمالك الانتاج

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