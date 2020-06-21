خالد أبوبكر يرد على بيان الأزهر بملاحقته قضائيًا (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:00 ص
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي خالد أبوبكر، تعليقا على بيان مكتب شيخ الأزهر الشريف، والإعلان عن الملاحقة القضائية ومقاطعة برنامجه، بسبب استضافته للمفكر الدكتور طارق حجي، وانتقاده للأزهر الشريف.


وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:"استقبلنا المفكر الكبير الدكتور طارق حجي الأسبوع الماضي، وعرضنا وجهه نظره.. ونحن في الإعلام نحترم ونحترم وجهات النظر الأخرى.. ولكن فوجئنا ببيان صادر عن المكتب الإعلامي لمكتب شيخ الأزهر يتحدث عن مقاطعة لهذا البرنامج ووصف لضيف البرنامج بألفاظ أختارها المكتب الإعلامي لشيخ الأزهر ويتحدث عن احتفاظه بحقه للملاحظة القانونية".

وعلق أبو بكر، قائلًا:"نكن كل احترام وتقدير وتبجيل لفضيلة لإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقدر ومكانة الأزهر الشريف، لكن إذا كنتم تتحدثون عن ملاحقة قضائية فأنت جيت في ملعبى، وهذا كلام هراء ولا يوجد ملاحقة قضائية لصاحب رأي، ولن أرد على هراء تعلق بملحقة قضائية وأعلم القانون وعما تتحدث.. أما عما تحدث به الضيف، فهذا هو رأي الضيف، ومن حقك أن تقول رائيك كما تشاء.. ولم نعتد أن نستضيف ناس ضد الأزهر، وأعدكم أنني سأخصص الأسبوع ده بالكامل الأحد والاثنين والثلاثاء للرد على طارق حجي إذا قبل الأزهر ذلك.. وأقسم بالله إن كلام علمائهم في الفاصل كان غير الكلام اللى على الهواء، ولان المجالس امانات لن أقول عما تحدثوا به، ولكنني أحلم باليوم الذي أرى فيه نقد صريح لرؤساء الدول.. انتقاد الرؤساء حقي.. ولكن الانتقاد بادب.. واقدر قيمة وقامة الأزهر الشريف.. ولكن حقي أن انتقد وانتقد وانتقد طالما انه بأدب، وأقدر قيمة الأزهر، واتحدث عن الموضوع كنقد لفكرة.. عادى إيه المشكلة؟.. وهل ينقص في الاحترام شيء؟. وإذا كانت البيانات تلقى بهذا الشكل وملاحقة قضائية فأكيد لم تدرسوا كلامكم كويس".

وأكد أبو بكر: "سأنتقد أي شخص، وسننقد أي مؤسسة على أرض مصر سواء رئاسة الجمهورية أو أجهزة سيادية أو النيابة العامة لأنها من صنع البشر، وذلك حفاظًا على ما نؤمن به من مبادئنا وطالما لم نتجاوز

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