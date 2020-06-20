قائد منتخب مصر السابق: طاهر محمد طاهر إضافة كبيرة للأهلي

السبت 20/يونيو/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
محمد جمال
اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وعلق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات، مع طاهر محمد طاهر، مهاجم نادي المقاولون العرب. 

وقال أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر سيكون إضافة قوية للأهلي ومفيد حال إتمام الصفقة في الفترة المقبلة"

وتابع: "طاهر محمد لاعب صغير السن وسيكون إضافة للأهلي خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز بالخط الهجومي"

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