عماد أديب: السيسى حدد العدو والخط الأحمر ومتي ستحارب مصر

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:46 ص
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي والكاتب الكبير عماد الدين أديب، تعليقا على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت خلال تفقده للمنطقة العسكرية الغربية، قائلًا إنها تأتي في وقت مصر تواجه فيه تحديات كبيرة جدا من كورونا وسد النهضة والأطماع التركية والرئيس يدير الملفات بقدر هائل من الطاقة والحكمة.

وأضاف "أديب" خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الرئيس السيسي مهد لهذا بإعلان القاهرة وكل المساعى التي اتخذتها مصر ورعتها ورفضتها حكومة السراج وإدارة الرئيس لهذا الملف جيدة للغاية، والحرب المصرية في ليبيا مشروعة، وواضحة الخطوط والأهداف.

وأكد: "أعتقد أن غطرسة الحاكم في قطر وحماقة وأطماع الحاكم في تركيا سيمنعهما من الجلوس على طاولة المفاوضات وإذا لم تأتيهم إشارات من روسيا لن يتوقفوا وهم يحاولون أن يعرقلوا مشروع مصر القوية، مصر دولة غير معتدية ولكن إذا اضطررنا للقتال سنقاتل"، مؤكدا أنه أصبح من الواضح من هو العدو وأين الخط الأحمر ومتى ستحارب مصر.

وذكر أن ما قاله الرئيس يحدد بشكل واضح قاعدة الحرب والمفاوضات ورسم الخط الأحمر عند أية نقطة يصبح من حق مصر التدخل وحالة الهستريا التركية المدعومة من قطر في دعم المرتزقة في ليبيا.

وتابع: واختار الرئيس السيسي مدينة الجفرة وسرت وهى المنطقة بين الهلال النفطي ومناطق تصريف البترول على البحر المتوسط وإذا اقتربت تركيا من هذا الخط يمثل تهديدا للأمن المصرى لوجود قاعدة جوية، وتدخل تركيا في ليبيا لدعم حكومة غير شرعية ونهب الثروات الليبية ونقل قتلة ينتمون لداعش والقاعدة وتهديد لحقول الغاز المصرية باتفاقية غير مشروعة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.

وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

رسائل قوية من السيسي
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.




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