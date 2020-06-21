دبلوماسي سابق: الجيش المصري جاهز لحماية الأمن القومي بليبيا

قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق: إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، من أقوى الرسائل الاستراتيجية التى أُطلقت من قِبل القيادة المصرية تجاه التحديات التي يواجهها الوطن في المنطقة.





وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبدالفتاح ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن إخراج مشهد اليوم كان مثاليا ويرسل رسالة ردع للآخرين، مؤكدا أن الجيش المصري فى حالة اصطفاف وجاهز لأى تدخل من أجل حماية الأمن القومي المصري خارج الحدود أو داخلها.





وتابع "يبدو أن العالم الجديد الذي نعيش فيه يستحسن في التعامل معه أحيانا أن تكشر عن أنيابك.. مصر لم ترسل رسالة عسكرية اليوم ولكنها رسالة سياسية من الدرجة الأولى، أعتبر أن مصر وضعت اليوم خطا استراتيجيا واضحا للغاية نحو عدة مشاكل خانقة، قائمة على أسس واحدة وسياسات أخلاقية وملتزمة بمبادئ القانون الدولي".





وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.





وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.





رسائل قوية من السيسي





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





واستهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





كفاءة القوات المسلحة



