ليس كشريدة أو المثلوثي.. الزمالك يخطط لضم نجم جديد من منتخب تونس

السبت 20/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

فجرت تقارير صحفية تونسية، مفاجأة جديدة، بعدما كشفت أن نادي الزمالك مهتم بضم لاعب جديد من منتخب تونس .

 

وارتبط الزمالك في الفترة الماضية بالتعاقد مع وجدي كشريدة والمثلوثي، نجما المنتخب التونسي.

 

وذكر موقع وات التونسي، أن الزمالك يخطط لضم غيلان الشعلالي لاعب فريق “ملطية سبور” التركي.

 

وتابع الموقع التونسي، أن الزمالك يسعى لضم اللاعب بعد قراره فسخ التعاقد مع ناديه التركي لعدم حصوله على مستحقاته المالية .

 

وقال الشعلالي في تصريح اعلامي: “قررت فسخ عقدي مع ملطية التركي بعد محاولات للحل الودي ” مؤكدا ان مسؤولي النادي التركي فتحوا معه خطوطا للحل من اجل مواصلة التجربة .

 

وعن حقيقة مفاوضات الزمالك معه قال اللاعب السابق للترجي الرياضي “تلقيت العديد من العروض ومن بينها الزمالك حيث جرت اتصالات من جانب مسؤولي الفريق المصري بالفعل حول انضمامي للفريق”.

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